Stagione nera per Marko Pjaca. La Fiorentina ha infatti comunicato che, nel corso dell’allenamento di venerdì, il calciatore ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami strumentali svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a consulenza chirurgica per programmare il trattamento più opportuno.



DI MALE IN PEGGIO - Una sola rete, fin qui, siglata contro la SPAL. Il vuoto, poi, ad accompagnare quella che doveva essere la stagione della rinascita. Due anni fa, un infortunio colpì il ginocchio destro. Stavolta è il sinistro a patire. E con la diagnosi si affievoliscono ancora di più le possibilità di una permanenza a Firenze, con il rientro alla base Juventus ormai praticamente certo.