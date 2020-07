Sono servite tre magie alla Juve per capitalizzare il gioco, il dominio imposto sul Genoa nel corso di tutta la partita. Geometrie, tratti di Sarrismo, se così vogliamo definirlo. Il pallino della gara è sempre stato in mano ai bianconeri, senza pericoli corsi e con tante iniziative. Brilla CR7, Bernardeschi è in palla e anche Dybala si muove bene tra le linee.