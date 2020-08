Per quanto riguarda il bilancio,Per i bianconeri, in particolare, la cessione del bosniaco ha generato un effetto economico. A livello tecnico, poi,della prossima stagione a dire chi avrà fatto l'affare. Quel che invece si può già fare è un commento suldopo la conclusione dell'affare., facendosi trovare pronto (seppur nel contesto di una squadra in difficoltà) quando è stato chiamato in causa da. E poi, oltre al campo, il classe 1990 ex Roma ha cercato di mostrare tuttocon messaggi positivi sui social, l'ultimo dei quali dopo la premiazione con la Coppa dello scudetto sabato sera: "Dall'altra parte, invece, abbiamo vistomentre assiste ee poi, addirittura,programmati dal club catalano,. Un gesto forte e antipatico, che di fatto lo metteLeague che attende la squadra di Setien contro il Napoli, e per l'eventuale successiva Final 8 di Lisbona. Un comportamento grave, per il quale ilal giocatore, creando imbarazzo anche alla Juventus.Al momento, visti i comportamenti dei due giocatori, si può quindi dire che, se non un, quanto meno un calciatore che non si fa problemi a rompere in modo così clamoroso con il club al quale, ricordiamolo, al momento ancora appartiene.