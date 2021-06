Miralem Pjanic sarà uno dei più scontenti della probabile conferma di Koeman. Con il tecnico olandese ha trovato pochissimo spazio e ora, secondo Sport, i suoi intermediari stanno già parlando con la dirigenza per trovargli una nuova sistemazione con un progetto tecnico che lo renda un elemento centrale. Pjanic ha molto mercato in Inghilterra, Chelsea soprattutto, ma vorrebbe tornare in Italia: la priorità è la Juve, ma anche l’Inter rappresenta un’opzione concreta.