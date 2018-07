La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Miralem Pjanic. Il Manchester City ha provato a defilarsi dalla corsa all'ex Roma mentre Barcellona e Chelsea sono disposti a investire gli 80 milioni per cui la Juventus vacillerebbe. Alla sede della Continassa non sono ancora pervenute offerte ufficiali. Se rinnovasse con i bianconeri, potrebbe salire a 6-6,5 milioni a stagione dagli attuali 4,5 milioni. Altrimenti, in caso di addio alla Juve, potrebbe andare a guadagnare anche 8 milioni di euro a stagione.