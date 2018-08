Higuain è andato, Caldara è diventato una plusvalenza importante. La Juventus riesce anche a vendere dopo il colpo Ronaldo, gli incastri tornano per Marotta e Paratici che hanno definito pure la cessione di Pjaca alla Fiorentina senza perderne il controllo. E adesso c'è da chiarire la posizione di Miralem Pjanic: il suo agente Fali Ramadani lavora da settimane sulle offerte, ma ad oggi nessuna mega proposta superiore ai 70/80 milioni è arrivata sul tavolo della Juve. Che ora ha voluto mettere in chiaro le cose in un contatto diretto con il nuovo procuratore di Pjanic.



FOLLIE O FIRME - I giorni passano, la Juve non vuole perdere Miralem e Allegri lo ritiene fondamentale; per questo, Pjanic ad oggi resta incedibile e l'unica strada per prenderlo è un'offerta folle che superi i 100 milioni di euro, una pazzia da deadline-day in Premier League, dove il mercato si chiuderà in anticipo al 9 di agosto. Il Manchester City è avvisato: se vorrà Pjanic, dovrà svenarsi e avrà solo cinque giorni di tempo per stringere. Pochi giorni, il Barça si è raffreddato così come il PSG, il Chelsea è una soluzione che Miralem ha già escluso. Ecco perché aumenta l'ottimismo della Juventus, questo è quel che filtra, sicura di poter tenere Pjanic con sé come da desiderio e con il nuovo contratto già nel cassetto: Marotta sta preparando il rinnovo del bosniaco, lavori in corso con la firma dopo la chiusura del mercato per accontentare tutti. A meno di pazzie, Mire sarà ancora il cardine di questa Juve.