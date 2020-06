Non c'è prova contraria, forse arriverà. E non può essere un'impressione confermabile. Né nessuno dei protagonisti potrà mai ammetterlo.Nonostante dichiarazioni come quelle di Maurizio(“Ogni volta che penso di lasciare fuori Pjanic mi convinco di sbagliare”) o messaggi d'amore come quelli lanciati a più riprese dallo stesso bosniaco alla Juve via social.Quella col Milan era la prima partita per tutti, serve tempo a chiunque per trovare il giusto ritmo, la giusta brillantezza e così via. Il problema semmai fa parte di tutto ciò che negli sport americani viene definito come “intangibles”, cipè quei valori che non vengono espressi dai numeri: non è questione di chilometri percorsi o di palloni giocati, ma della sostanza che appare.Servirà il miglior Sarri per riuscire a riportare sul pianeta Juve uno come Pjanic, che già ben prima dello stop forzato è apparso irriconoscibile, nel bel mezzo di un'involuzione di rendimento e condizione. Era in crisi tecnica prima dello stop, ha ripreso più o meno dallo stesso punto.. Se la prima dopo lo stop consente a tutti di guadagnarsi semmai delle ammonizioni e non delle bocciature, il tema va gestito e non è semplice. Anche perché non può essere una mancanza di impegno a condizionare Pjanic, quanto un aspetto motivazionale che fa parte delle regole del gioco ma che rischia di incidere molto di più di quanto non possa accadere in una stagione normale. D'altronde pure Pjanic è in una fase d'attesa, sa più di tutte le parti in causa quanto di fatto la sua avventura con la Juve sia giunta al capolinea, a, in rigoroso ordine di preferenza ma che vorrebbe non dover essere costretto a dover preferire.Sul calendario c'è scritto metà giugno, ma alla fine manca ancora un'eternità. E un Pjanic con il piglio dell'ex, è un lusso che la Juve non può permettersi.