Pjanic è il terzo caso tra le fila della Juventus, dopo Higuain e Rabiot. Una spina con cui il club bianconero deve fare i conti. La Repubblica questa mattina ha sganciato una vera e propria bomba sulla Continassa, facendo anche nome e cognome del giocatore: “Sì, c’è un calciatore che ha rotto con l’ambiente Juve in toto. Si tratta di Miralem Pjanic, la sua era a Torino è finita e ha rotto un po’ con tutti: Sarri ha deciso di farlo cedere perché non lo vede più come centrocampista ideale per il suo calcio. Pjanic - si legge - ha avuto recentemente problemi anche con alcuni compagni e con la società che non vuole più tenerlo in bianconero. Insomma, rottura e un addio ci sarà a prescindere dalla trattativa col Barcellona".