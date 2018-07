Il Chelsea è seriamente interessato a Miralem Pjanic secondo Sportitalia. Ora tocca alla Juve: procedere al prolungamento più adeguamento (dal 2021 al 2022 per un ingaggio di almeno 6-6,5 a stagione), oppure restare alla finestra aspettando una proposta dei Blues. Il problema non si pone per Allegri che ritiene Pjanic imprescindibile. Ma il mercato è fatto di mille cose e di sviluppi improvvisi: oggi su Pjanic c’è più il Chelsea rispetto a Barcellona e Manchester City.