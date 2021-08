In un'estate di mercato pazza, in cui i migliori giocatori del mondo si trasferiscono a parametro zero o negli ultimi giorni di trattative, può succedere di tutto. Anche che uno che appena un anno fa fu valutato 60 milioni di euro non riesca a trovare una squadra, nonostante il suo club praticamente lo regali. Parliamo di Miralem, fuori dal progetto dele per cui, che però ha fatto delle scelte chiare sul mercato e deciso di puntare su un profilo più giovane come Manuel Locatelli. In casa bianconera non pensano a un altro regista, se dovesse partire McKennie potrebbe arrivare un giocatore con caratteristiche diverse, come Axel Witsel.Il richiamo della Serie A continua però a essere molto forte per Miralem. Nei giorni scorsi ci sono state, che avrebbero avviato dei contatti per il classe '90. Timidi sondaggi che non hanno però portato a vere e proprie trattative, coi viola che hanno chiuso per il ritorno in Italia di Torreira e gli azzurri che lavorano per Amrabat. Tante idee, che per il momento non sono diventate realtà: così Pjanic si prepara a un finale di mercato da vivere fino all'ultimo secondo.