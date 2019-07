Miralem Pjanic è pronto a diventare il perno del centrocampo di Maurizio Sarri. Il bosniaco, nella giornata di ieri, è intervenuto da Singapore, sede della prima parte della tournèe asiatica bianconera: "Sono stati giorni intensi, differenti nel modo di lavorare. Ci stiamo conoscendo, siamo aperti alle cose che ci chiede. Sarri è molto preparato, si sa, si vede, ci divertiamo. Vedo che giorno dopo giorno la squadra va riproducendo ciò che chiede".



SULLE DIFFERENZE - "Si lavora tanto separati, difensori da una parte e attaccanti dall'altra. Il mister cura i posizionamenti, il blocco squadra, sono queste le cose che gli interessano, anche se non credo che le vedremo già con il Tottenham. Non siamo ancora pronti perchè abbiamo cominciato solo da otto-nove giorni e questo è un lavoro che richiede molto tempo. Però sta andando molto bene".



SULLA POSIZIONE - "Ho lavorato un po' con gli attaccanti e un po' con i difensori. Il mio ruolo per lui è molto importante, lo se, e a me piacerà sicuramente, visto il suo tipo di calcio, perchè toccherò molti palloni. Ma Sarri ci dice anche che dobbiamo capire come muoverci intorno a me, perchè gli avversari non sono fessi e sapranno perfettamente come giochiamo, per cui dovremo essere bravi a crearci gli spazi".



SUI 150 PALLONI TOCCATI - "E' un obiettivo che voglio raggiungere, ma non importa se sono 150 o 120: quello che conta p che giochi bene io, che faccia giocare bene i compagni, che il gioco sia fluido. Quello di Sarri è un bel calcio: palla a terra, che gira veloce, a uno o due tocchi. Con la qualità che abbiamo ci si può divertire tanto".



SU DE LIGT - "Non si è ancora allenato con noi, ma lo conosciamo da avversario. E' giovane, speriamo resti qua per tanti anni, ma intanto ha già dimostrato tanto: è molto maturo per l'età che ha".



SU RONALDO - "L'ho visto contento, concentrato sul suo lavoro, ha voglia di scherzare. E' il giocatore più forte che abbiamo, quindi va messo nelle condizioni in cui lui ci possa far vincere".



SULL'ADDIO ALLA JUVE - "Ma guardate che io avevo un rapporto bellissimo con Allegri, infatti ci ridevamo sopra. Io ero molto contento con lui e in generale lo sono a Torino, nella città e nel club, perciò non mi è mai venuto in mente di andare altrove. Qui ho compagni fantastici e un contratto ancora lungo, non ho nessuna intenzione di muovermi. Voglio trasmettere qualcosa ai giovani e ai nuovi che sono arrivati. Il mio sogno è stare qui e vincere finalmente questa Champions, quest'anno e per tutto il tempo che resterò qui".