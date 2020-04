Guarda la nostra gallery per scoprire il resto dei possibili scambi!

al di là della reale importanza da regalare al progetto “150 palloni”.delicata di crisi economico-sanitaria, ricca di incertezze. Non si sa quanto e come poter investire a livello di cash, gli scambi saranno fondamentali.– Gli affari in ballo col Psg sono stati e restano tanti. Soprattutto per quel che riguarda gli scambi. Nello specifico, la carta Pjanic servirà per convincere Leonardo a riscattare Mauro Icardi e poi cederlo alla Juve. Non basterà il bosniaco, in aggiunta sarà necessario un conguaglio o almeno un'altra contropartita (in ballo per ora pure Douglas Costa, Alex Sandro e Mattia De Sciglio). Ma Pjanic piace e parecchio al Psg, da tempo.