La Juve vorrebbe tenerlo, perché sarebbe l’innesco ideale per l’esplosività di Cristiano Ronaldo. Su Miralem Pjanic, però, aleggiano almeno tre big del calcio europeo pronte a fare una corte serrata al centrocampista bosniaco. Con la giusta offerta (almeno 80 milioni di euro, si dice) la Juve potrebbe cedere alla tentazione anche se per il momento (in mancanza di offerte ufficiali) il destino di Pjanic sembra essere al fianco di CR7. Nella scommessa sul suo futuro i quotisti Sisal Matchpoint vedono la Juve a 1,30. Non è però troppo distante la “triade” che vorrebbe mettere le mani sul bosniaco: Chelsea, Manchester City e Barcellona (le tre potenziali acquirenti) sono tutti dati a 4 volte la posta. Impensabile, per il momento, che qualche altra società possa entrare nell’asta: a 50,00 ci sono il Real Madrid e il Psg, a 100,00, invece, seguono Inter e Milan.