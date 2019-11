Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport Miralem Pjanic ha parlato anche della gestione delle punizioni, da sempre suo marchio di fabbrica che però, con Ronaldo in campo, tira sempre meno spesso.



LE PUNIZIONI - "​Ronaldo in allenamento segna da fermo? Sì, certo che fa gol. Abbiamo buoni tiratori, Dybala con il sinistro e io e Cristiano con il destro. Io mi trovo sicuramente più a mio agio da posizioni più vicine alla porta, Cristiano ha un calcio più potente da lontano, ma l’ho visto calciare bene anche da vicino. Non c’è nessun problema nel gestire le punizioni. Cristiano mi ha detto che se voglio calciare le punizioni da più vicino non ha problemi a lasciarmele tirare. Ma io non ho mai avuto problemi di questo tipo, se c’è qualcuno che può permettersi di decidere quando tirare è lui".