Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il futuro alla Juventus di Miralem Pjanic non è più al sicuro. Il bosniaco, anche se pupillo di Maurizio Sarri, interessa a Barcellona, Manchester City e Paris Saint-Germain e, dopo la flessione patita nel corso di questa stagione, potrebbe essere tra i giocatori in partenza la prossima estate. I bianconeri avrebbero visto in Sandro Tonali del Brescia la giusta alternativa.