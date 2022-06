Miralem Pjanic, dopo il prestito al Besiktas, vedrà terminare nel corso dell'estate la sua avventura al Barcellona. Stando a il Mundo Deportivo, per il nazionale bosniaco si prospetta un ritorno in Ligue 1, con la maglia del Marsiglia, che lo individuato come grande obiettivo a centrocampo. Pjanic in carriera ha già vestito le magliette di Lione e Metz nel campionato francese.