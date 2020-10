Miralem Pjanic è pronto a ritrovare la Juventus. Lo farà mercoledì, per la prima volta da avversario all'Allianz Stadium. Ancora da scoprire se ci sarà Cristiano Ronaldo. Il bosniaco a Tuttosport racconta: "Quarantena? Sì, l’ho chiamato qualche giorno fa. Lui non vuole mai essere malato o infortunato, quindi è un leone in gabbia. Mi ha detto: io sto bene, non sento niente! Voglio tornare presto in campo. Spero di essere negativo al più presto. E’ un po’ smanioso di tornare in campo, ma sta bene".