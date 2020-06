“Io penso che la storia del mio litigio con Pjanic sia una delle più grandi bufale della stagione. Forse è uno dei ragazzi con cui ho più contatto, confronto dialettico, forse uno dei ragazzi con cui ho rapporto migliore”. Con queste parole Maurizioe pur essendo ormai con la testa altrove, possibilmente a Barcellona. Perché proprio il rapporto speciale tra i due è quel che è servito per evitare la rottura definitiva prematuramente, con un episodio che ha ugualmente lasciato il segno.Ma Pjanic non è quello che Sarri vorrebbe, è ancora peggio di quello che aveva già fatto storcere il naso (per usare un eufemismo) a tanti compagni di squadra prima del lockdown.Un episodio tra i tanti di questa controversa gestione bianconera di. Proprio in virtù di quel “rapporto speciale”, che pure era stato minato da un durissimo confronto dopo Lione con conseguente bocciatura pre-Inter.. Non (o quantomeno non soltanto) perché vogliono vincere quel che resta da vincere. Quanto perché si trovano a essere al proprio posto grazie a una situazione senza precedenti piuttosto che per scelta.Ora Pjanic dovrà continuare a giocare, per forza e non per scelta: senza Sami Khedira, con Adrien Rabiot che è quello che è, aspettando Aaron Ramsey, la coperta è corta e pure se andasse in porto subito lo scambio con Arthur dovrà fornire il suo contributo fino ad agosto.