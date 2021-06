La stagione ampiamente deludente, il ridimensionamento del suo valore e di quello del suo cartellino, ma soprattutto la permanenza sulla panchina deldi Ronald Koeman stanno facendo ampiamente rifletteresul proprio futuro al punto da dichiarare apertamente, in patria, di voler valutare il proprio futuro con grande attenzione.Pjanic si è di fatto pentito di aver accettato la scorsa estate di trasformarsi in pedina di scambio per la Juventus proprio con il Barcellona nell'affare Arthur. Una doppia operazione che ha sì salvato i bilanci dei due club, ma che si è rivelata controproducente per i due calciatori.La, ve l'abbiamo raccontato (A maggior ragione oggi cheè tornato sulla panchina bianconera. Non è l'unico club a corteggiarlo dato che è stato proposto da intermediari anche a Napoli e Inter, ma la Juve è rimasta nel suo cuore al punto da metterla inevitabilmente al primo posto.. La Juventus non può permettersi esborsi per lui e potrebbe riprenderlo soltanto. Difficile che il Barcellona accetti anche se ha aperto alla formula, ma come detto dallo stesso Pjanic: "Per ora mi godo le vacanze, a luglio vedremo, c'è tempo...".