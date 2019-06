Miralem Pjanic si vede ancora alla Juventus. Con la sua Bosnia, insieme a Dzeko, ha messo paura all'Italia nel match dell'Allianz Stadium, dopo il quale ha parlato del suo futuro, in cui ci sono ancora i colori bianconeri.



'CI AMIAMO' - Queste le sue parole in mixed zone: "Sono molto tranquillo, ho quattro anni di contratto e con la Juventus ci amiamo a vicenda. Sto bene in questo club, la società è seria, posso ancora dare tanto. Sono sotto contratto e amato, mi trovo molto bene con i tifosi e la società, che è grandissima". Pjanic ancora al centro del progetto Juventus. E con Sarri ancora di più: amante di centrocampisti di qualità, il bosniaco può diventare il suo Jorginho in bianconero. E questa sera, in campo, non c'è stato paragone, con lo juventino decisamente meglio del fedelissimo di Sarri.