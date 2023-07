Miralem Pjanic dice la sua sul Napoli campione d'Italia. Il centrocampista bosniaco ex Juve e Roma ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Garcia ama il 4-3-3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati. Rudi ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di continuità con Spalletti, che comunque è una perdita importante. Se resta Osimhen possono anche rivincere lo scudetto, perché no?".