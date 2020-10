In un'intervista a Tuttosport Miralem Pjanic ha svelato l'estate dell'amico Edin Dzeko, a lungo in trattativa con la Juve: "Sarebbe stato bello vedere un altro bosniaco in bianconero dopo di me. So che Edin è stato molto vicino alla Juve, eravamo sempre in contatto. Gli avevo spiegato cosa fosse voleva dire arrivare alla Juve; poi non so cosa sia successo, non sono cose che mi riguardano".