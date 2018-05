Tra Coppa Italia e scudetto. Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di mercoledì sul Milan e in vista della trasferta contro la Roma di domenica: "Adesso domenica andiamo a prenderci lo scudetto e sarà un'annata bellissima. Non si capisce, a volte, i grandi sacrifici che facciamo per essere sempre là. Prendete quelli che hanno vinto tutte le quattro Coppe Italia, sono la base di questo ciclo incredibile".



SU HIGUAIN E ALLEGRI - "Higuain in panchina mercoledì? Per me è il più forte del campionato, la punta migliore che c'è in Italia. Poi ci sono delle scelte da fare ed evidentemente l'allenatore pensava che fosse quella migliore: c'è un boss e lui decide. Se Allegri resta? Non lo so, chiedetelo a lui. Io posso solo dire che questo allenatore ci ha fatto crescere e vincere. Poi nel calcio a volte succedono cose strane e non sai mai cosa possa accadere. Allegri è abbastanza bravo per capire quale sia la scelta migliore per il suo futuro. Io vorrei che rimanesse perché mi trovo bene con lui e mi ha fatto crescere. Poi le discussioni sul futuro spettano a lui e alla società. Posso solo fargli i complimenti per essere uno degli allenatori più vincenti della storia Juve".



SULLE POLEMICHE - "I veleni che arrivano da fuori? Di cosa parliamo, dell'Inter? Per voi una sola partita può decidere una stagione? Se il Napoli avesse vinto con il Milan, sarebbe stato in testa e tutto sarebbe dipeso da loro. Noi siamo stati bravi a stare lì, convinti di essere i più forti. Spiace che arrivino queste voci, sono di basso livello rispetto a quello che stiamo facendo, all'impegno che mettiamo. Ma l'importante è che si continui ad alzare trofei: li abbiamo meritati sul campo".