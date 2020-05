Miralem Pjanic non è più incedibile per la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista bosniaco ex Roma e Lione può tornare al Francia al Paris Saint-Germain (in uno scambio con Icardi da riscattare dall'Inter) di Leonardo, che stravede pure per il terzino Mattia De Sciglio (ex Milan). Altrimenti Pjanic potrebbe rientrare in un'altra operazione di mercato: con il Barcellona per Arthur. Come regista Sarri preferisce Jorginho del Chelsea.