Miralem Pjanic vuole tornare in Italia. L'esperienza al Barcellona sembra già conclusa dopo una sola, deludente, stagione. Non è facile però. Le opportunità non mancano, il suo entourage ha bussato alle porte di Milan e Inter, Roma e Napoli, soprattutto a quelle della Juve. Dove Max Allegri lo abbraccerebbe anche volentieri. Ma restano le scorie dello scambio con Arthur a complicare il tutto, cifre troppo alte sia a livello di ingaggio che di ammortamento per il Barcellona. Ma i blaugrana vogliono trovare una soluzione, aprendo a scambi o prestiti.