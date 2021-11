Ramon Planes ha lasciato il Barcellona ed è tornato a far parlare di sè in ottica Roma. Come riporta sport.es, l'ormai ex ds dei blaugrana ha lasciato la squadra dopo l'arrivo di Xavi come nuovo allenatore. Lo spagnolo era già stato accostato ai giallorossi durante l'arrivo di Dan e Ryan Friedkin a Roma, che alla fine decisero di mettere in mano a Tiago Pinto le decisioni riguardanti il mercato della squadra giallorossa.