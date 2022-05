Calcio e solidarietà ancora protagonisti allo Stadio Olimpico, dove in occasione del match Lazio-Hellas Verona è stata presentata- piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment- SKS365 Group -. Il progetto, inaugurato prima del fischio d'inizio, prevede per. Con l'aiuto di PlanetPay365, i bambini - sia maschi che femmine tra gli 8 e i 13 anni - saranno protagonisti della tappa abruzzese di Tagliacozzo (AQ) dal 3 al 9 luglio. La donazione permetterà loro di usufruire della formula "Full camp" e ognuno di loro riceverà un kit predisposto per l'occasione da PlanetPay365 e So.Spe.L'obiettivo di PlanetPay365 - che con questa iniziativa prosegue la partnership con la S.S. Lazio, portando avanti il programma di Corporate Social Responsibility - è. I Camp estivi, infatti, sono dedicati al calcio (sotto la guida degli istruttori del settore giovanile biancoceleste), ma oltre ad allenamenti e partite sono pensati anche per permettere ai ragazzi di divertirsi, di stringere amicizie e vivere nuove esperienze in gruppo, in un'ottica di inclusione e rispetto per le diversità.poco prima della partita con il Verona e hanno ricevuto un facsimile di "ticket di ingresso" al soggiorno estivo. A giugno si affiancherà poi un "Open Day" con tutti i bambini delle case famiglia So.Spe, aperto anche ai dipendenti dell'azienda: in questo modo, anche questi ultimi potranno partecipare alla distribuzione di gadget sportivi e altri doni, oltre ad organizzare attività ricreative.«L'iniziativa con la S.S. Lazio e la Fondazione So.Spe segna la, che nei prossimi mesi includerà tante altre iniziative messe in campo in Serbia, Austria e Malta, dove SKS365 ha le sue sedi - dichiara Brian, Chief Executive Officer di Planet Entertainment – non a caso il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale per la Diversità Culturale, un momento di inclusione e di rispetto delle differenze. Come azienda che conta al suo interno dipendenti da molteplici culture e decine di nazionalità diverse, la promozione dell'equality è parte fondante della nostra mission, così come è fondamentale il supporto ai bambini in condizioni di disagio da sostenere anche attraverso lo sport. Per noi lo sport rappresenta un'opportunità per costruire nuove amicizie, aiutare i bambini a realizzare i loro sogni e dare speranza per un futuro migliore. Con il nostro piano di CSR entriamo in contatto con le comunità locali dei paesi in cui SKS365 è presente e, con l'aiuto dei nostri partner e l'impegno dei nostri dipendenti, forniamo supporto e risorse per realizzare il sogno di questi ragazzi. Ringrazio di cuore il prezioso supporto e la collaborazione di So.Spe e della S.S Lazio.».«In tanti anni di attività con la fondazione - spiega-, questa è in assolutoQuest'estate, grazie a PlanetPay365, 11 bambini della nostra comunità saranno protagonisti di una esperienza unica e indimenticabile, quella dei Lazio Summer Camp, che li arricchirà nel profondo e che avrà un grande impatto sul loro sviluppo e la crescita personale. Mi auguro che questo sia il primo di molti altri progetti insieme a PlanetPay365 e alla S.S. Lazio, per nutrire i sogni di questi ragazzi e aiutare chi è meno fortunato a realizzarli».«Ancora una volta la Lazio - afferma il Presidente Claudio- vuole affermare concretamente i valori diVuole farlo attraverso il veicolo migliore, l'aggregazione sportiva che ha il potere di abbattere ogni muro e difficoltà. Buon divertimento allora alle ragazze e ai ragazzi che saranno al Summer Camp: sia per loro un'esperienza formativa, ma innanzitutto piena di serenità, nuove amicizie e spensieratezza. Il sorriso e la voglia di stare insieme: ecco ciò - conclude Lotito - che ai più giovani non va mai tolto».