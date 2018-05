Clamorosa dichiarazione di Michel Platini ai microfoni della radio France Bleu. L'ex calciatore della Juventus, vice-presidente del Comitato di organizzazione del Mondiale in Francia del 1998, ha svelato un retroscena: "In sede di organizzazione del calendario, abbiamo adottato un piccolo trucco. Così facendo, se il Brasile fosse terminato primo nel suo girone e noi avessimo chiuso al primo posto il nostro gruppo, le due squadre non avrebbero potuto incrociarsi se non in finale". La Francia fu infatti sorteggiata nel Gruppo A, mentre il Brasile nel Gruppo C. Le Roi ha aggiunto "Francia-Brasile in finale, quello era il sogno di tutti. Non ci siamo preoccupati per sei anni di organizzare un Mondiale per non fare qualche piccolo imbroglio". Un inganno che ha permesso alle due squadre di incontrarsi direttamente in finale.