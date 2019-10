Michel Platini vede la luce alla fine del tunnel. Il prossimo 7 ottobre il francese ex Juventus ed ed presidente dell'Uefa finirà di scontare la squalifica di 4 anni inflittagli dalla Fifa nel 2015 per un controverso pagamento da 2 milioni di franchi svizzeri ricevuto dall'allora presidente Joseph Blatter.



Platini si è sempre dichiarato innocente e si è anche rivolto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel dicembre 2017 "per impedire a istituzioni come la Fifa di abusare dei propri poteri, di far fuori i candidati e di avere un potere di vita e di morte professionali. Vorrei che il mio caso facesse giurisprudenza. Come possono impedire a qualcuno di lavorare nel calcio? Tutto ciò che riguarda l'etica deve essere tolto dalle mani di questa mafia burocratica. L'aspetto legale, etico e disciplinare è il lato oscuro della Fifa. Combatto contro l'ingiustizia. La gente mi conosce da 40 anni, in molti mi dicono: 'Combatti, sappiamo che sei pulito, torna indietro e spezzali'. Sono tornato alla normalità e non è una brutta sensazione, ma in tutto questo tempo gli amici e la famiglia mi hanno lasciato solo".