Michel Platini, ex presidente dell'Uefa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono stato assolto dalla giustizia e ho deciso di andare in contropiede e di attaccare. Contropiede trapattoniano. Devo aspettare il progetto che mi permetterà di tornare nel calcio nel migliore dei modi. Le false accuse della FIFA mi hanno fatto molto male. Non mi volevano presidente ma non posso permettere che chiunque dica ciò che vuole. Dal 2007 al 2015 alla guida della UEFA ho fatto tutto quello che reputavo giusto per il bene del calcio. La politica del calcio è complicata perché c'è chi usa la giustizia ordinaria per andare contro ai propri rivali. Guardo i giocatori più che i risultati. La tecnica, la tattica questo mi piace. Ci sono tanti giocatori che fanno cose bellissime. Uno in particolare? Difficile perché se ne lascio qualcuno fuori poi si arrabbiano. Messi e Ronaldo negli ultimi dieci anni ci hanno fatto vedere qualcosa di meraviglioso. Il prossimo decennio di chi sarà? Penso di Mbappe".