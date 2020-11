. L'ex fuoriclasse francese della Juventus ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non stava bene da tempo, però mi dispiace e fa male lo stesso sentire che non c'è più.. La prima volta ci eravamo incontrati a Buenos Aires nel giugno 1979, l'indimenticabileche mi aveva voluto in squadra. Dall'altra parte i campioni del 1978 con DCome si fa a dire se sono meglio i Beatles o Battisti? Celentano o Jacques Brel? Sono paragoni che non hanno senso nella vita e neanche nel calcio.Diego aveva tutto, tutti i mezzi tecnici per essere un campione: il piede sinistro era favoloso. E, non diventi Maradona se non nasci con questi mezzi. PeròE in campo rispettava sempre gli avversari, non cercava provocazioni.Tutti quelli che lo frequentavano dicevano che fosse molto simpatico, ma forse non gli hanno dato quello di cui aveva veramente bisogno".