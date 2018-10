Michele, ex numero 10 della, nonché ex presidente della, dice la sua sulla corsa al Pallone d’Oro a RMC: “. Normalmente c'è sempre la discussione Ronaldo-Messi, ma quest'anno ce n'è uno solo che ha vinto tutto e si chiama Varane. Oltretutto si tratta di un eccellente giocatore. Io voterei per lui. I risultati sono l'unico parametro obiettivo, il resto è soggettivo. Si possono avere delle opinioni su Griezmann, Mbappé, Giroud, Lloris, Modric...".-“Io sono contrario per principio, per filosofia.Il calcio è uno sport fatto da esseri umani, giocato e arbitrato da uomini. In novant'anni, nel calcio è stato inserito solo un arbitro. E questo è stato l'errore principale, tenere un arbitro per tutto il campo: in altri sport come la pallacanestro vediamo più arbitri su un campo più piccolo. Io avrei voluto mettere più arbitri in campo, ma Sepp Blatter ha fatto di tutto perché gli arbitri non si cambiassero e tutti dicevano fosse un male.Quando ero presidente dell'Uefa erano tutti a favore dei cinque arbitri, quando vanno alla Fifa sono a favore dei tre arbitri. Vanno con chi comanda”.