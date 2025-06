Platini, per tre anni più forte di Maradona: l'incubo Fifa gate e la riabilitazione di un fuoriclasse

In particolare, sono le prime tre stagioni alla Juventus quelle del dominio di Platini sul calcio italiano ed europeo. In quello che era, in quel periodo, il campionato di gran lunga più bello e più difficile del Mondo, Platini conquista per tre volte di fila la classifica dei cannonieri della Serie A. Platini, che era il classico numero 10 (regista di centrocampo con propensione offensiva) regna sia a centrocampo che in zona gol, segnando più di tutti in un torneo nel quale giocavano calciatori come Maradona, Zico e Rummenigge. Il rendimento e i goal di Platini consentono a Le Roi di vincere per tre volte il Pallone d'Oro di France Football e di mettere così il suo sigillo sul calcio internazionale. Le Roi tocca il suo apice nel 1984: Scudetto e Coppa delle Coppe con la Juventus, capocannoniere della Serie A e Pallone d'Oro, Europei vinti con la Francia, con il titolo di miglior marcatore del torneo con il record (tutt'ora ineguagliato) di 9 goal in una singola fase finale.