In serata, il Venezia, quinto, ospita nel derby veneto il Chievo Verona che ha agganciato l’ultimo posto utile per i play-off. I lagunari, un pareggio e una vittoria in stagione regolare contro i clivensi, sono così favoriti, secondo i betting analyst, a 2,35 rispetto al 3,30 dei ragazzi di Aglietti mentre per il pareggio si scende a 3,00. Sia il primo, vecchio di 32 anni, che l’ultimo incrocio al Penzo, appena 12 giorni fa, tra le due squadre si sono conclusi con il medesimo punteggio, 3-1 per il Venezia: lo stesso risultato domani sera pagherebbe 21 volte la posta. Paolo Zanetti si affida, ancora una volta, a Francesco Forte, 14 reti e 2 assist in stagione regolare: una rete del bomber romano a sbloccare il risultato si gioca a 5,50. Sul versante opposto, Aglietti ha nel giovane Manuel De Luca il suo asso nella manica. La punta acquistata dal Torino prova a trascinare la sua formazione al turno successivo: De Luca vuole essere tra i protagonisti e vederlo come primo marcatore domani sera pagherebbe 8 volte la posta.