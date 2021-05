Le semifinali di andata dei play-off di Serie B hanno lanciato Venezia e Cittadella che hanno sfruttato il fattore casalingo nei confronti di Lecce e Monza. Ma salentini e brianzoli non vogliono darsi per vinti e puntano a ribaltare l’esito di Gara 1. I giallorossi di Corini, secondo gli esperti, sono favoriti a 2,10 nella sfida del Via del Mare rispetto al 3,60 dei lagunari, i quali non vincono in Salento da 90 anni, con il pareggio in quota a 3,30. Per il regolamento dei play-off, a Mancosu e compagni basta l’1- 0 per entrare in finale e giocarsi l’ultimo posto utile per la promozione: un punteggio del genere, domani sera, si gioca a 8,25 mentre lo stesso risultato ma a favore del Venezia, è dato a 11,50. Due i protagonisti attesi della sfida, Massimo Coda e Francesco Forte. Il numero 9 del Lecce, al primo anno in giallorosso, ha mostrato subito il suo feeling con la porta avversaria come dimostrano i 22 gol e 9 assist in stagione regolare. Tre delle sue marcature le ha segnate proprio al Venezia tanto che vederlo ancora a segno contro i lagunari si gioca a 2,25. Non è da meno però Forte: doppietta in Salento e gol decisivo all’andata contro i ragazzi di Corini. Il bomber romano vuole ripetersi e un’altra marcatura multipla in casa leccese pagherebbe 15 volte la posta. Appare più arduo il compito del Monza dopo lo 0-3 subito nella gara di andata contro un Cittadella che si dimostra sempre cliente pericoloso in chiave play-off. I brianzoli però sono avanti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, nella gara di ritorno tanto che il loro successo si gicoa a 1,90 rispetto al 4,40 degli ospiti mentre si scende per il pareggio dato a 3,30. Le due formazioni si incrociano per la 13esima volta con i biancorossi nettamente avanti in virtù di 7 successi a 3 a cui si aggiungono due pareggi. La squadra oggi allenata da Brocchi però non ha mai sconfitto con tre reti di scarto il Cittadella che sogna di tornare in finale due anni dopo la sconfitta con il Verona: un 3-0 per Balotelli e compagni pagherebbe 18 volte la posta. I veneti dal canto loro solo nel 2007 sono usciti vittoriosi dal Brianteo: ripetere il 2-1 di quella gara è in quota a 15,00. La tripletta di Enrico Baldini ha fatto saltare il banco due giorni fa e l’attaccante di Venturato sarà il pericolo numero uno per la difesa del Monza tanto che un’altra rete della punta di Massa si gioca a 3,75. Brocchi, dal canto suo, si affida all’uomo di maggior classe e talento dell’intero organico, Mario Balotelli. Il numero 45 biancorosso vuole una notte da incorniciare e vederlo andare a segno in entrambi i tempi pagherebbe 22 volte la posta.