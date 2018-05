Restano quattro i giocatori di proprietà della Juventus impegnati nei play-off di Serie C. Il lunghissimo cammino verso l'unica promozione in B della post season è arrivato al secondo step, dopo che venerdì sono stati giocati i match del primo turno. Subito eliminato, a sopresa, il Pordenone di Giulio Parodi buttato fuori dalla Feralpi Salò. Avanti la Viterbese contro il Pontedera (Mosti in panchina), la Carrarese a valanga sulla Pistoiese (5-0, Cais titolare) e la Casertana che ha superato il Rende (Padovan entrato dalla panchina). L'Alessandria di Barlocco scenderà in pista prima delle semifinali.