Le ultime tre squadre qualificata alle fase a gironi di Champions League sono Anversa, Copenaghen e PSV Eindhoven: AEK Atene, Rakow e Glasgow Rangers non riescono a rimediare ai risultati delle partite di andata e domani pomeriggio - a partire dalle 18 - al Grimaldi Forum di Montecarlo si conoscerà la composizione degli 8 gironi della prima fase, che comprenderanno pure Inter, Milan, Lazio e Napoli.



E' l'olandese (come il tecnico Mark van Bommel) Gyrano Kerk a riscrivere la storia dell'Anversa, la cui ultima apparizione nella Coppa dei Campioni risaliva all'edizione 1957/58, quando fu eliminato dal Real Madrid dei Gento e Di Stefano: la sua doppietta vale il successo anche in Grecia dopo l'1-0 dell'andata ed il ritorno nella massima competizione europea dei campioni del Belgio. Soffre fino alla fine, ma non tradisce nemmeno il Copenaghen, a cui è sufficiente il pari interno contro i polacchi del Rakow (a segno l'ex Lazio Vavro) per far valere il successo di misura della scorsa settimana.



Si prende invece una grande rivincita il PSV Eindhoven, che riscatta l'eliminazione ai play-off della passata edizione proprio per mano dei Rangers imponendosi con un devastante 5-1 al Philips Stadion (ad Ibrox era finita 2-2): mattatore della serata è Saibari, che incanala la sfida con una doppietta, prima che de Jong, Veerman ed un autogol rendano vano il tentativo di rimonta del solito Tavernier.