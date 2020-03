Tra le varie ipotesi che sono state valutate per portare al termine il campionato di serie A, una volta che l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus sarà passata, c'è anche quella di far disputare alle squadre dei playoff per lo scudetto e dei playout per la salvezza.



Un'ipotesi, questa, che non convince però le società di serie A e tra coloro che sono contrarie c'è anche il Torino: il presidente Urbano Cairo preferirebbe infatti che il campionato terminasse regolarmente.