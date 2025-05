Playoff e playout Serie C con il Var, c'è una novità: i dettagli

La tecnologia assisterà gli arbitri ancora una volta in occasione delle fasi finali della competizione, l'annuncio lo ha dato la Lega Pro con un comunicato sul proprio sito.Con una novità importante: in sala(Video Operation Room), in cui sono presenti e un VAR e un AVAR,. Finora infatti tutti gli arbitri impiegati erano provenienti dalla Serie A.

- "Arbitri e assistenti di Serie C si sono ritrovati al centro CONI di Tirrenia per prepararsi in vista degli imminenti playoff e dei playout, dove in tutte le gare verrà utilizzata la tecnologia VAR. Importante la novità annunciata: in sala VOR (Video Operation Room), in cui sono presenti un VAR e un AVAR – fino ad ora sempre provenienti dalla Serie A - per la prima volta ci sarà un arbitro di Serie C come AVAR.52 gli arbitri e 65 gli assistenti che hanno seguito con attenzione le indicazioni di Gianluca Rocchi, responsabile della CAN – Serie A e B, e di Maurizio Ciampi, responsabile della CAN C – Serie C, insieme a Luca Banti, Cosimo Bolognino, Gianluca Cariolato, Fabio Comito e Pasquale Rodomonti, componenti della sua commissione".