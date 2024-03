Playoff Euro 2024 al via: Polonia, Georgia, Ucraina e non solo. Calendario e possibili avversari

Federico Russo

Mancano solamente tre squadre per completare i gironi di Euro 2024. Le tre mancanti verranno stabilite dai playoff che inizieranno oggi, 21 Marzo, con le semifinali. Le vincenti delle rispettive semifinali si sfideranno nelle finali, che si disputeranno il 26 Marzo. I playoff si svolgono su tre percorsi, quante sono le leghe di Nations League: le non qualificate più alte in classifica nella loro lega hanno staccato il pass per giocarsi l’ultima possibilità di andare in Germania.



I PERCORSI E QUANDO GIOCANO - Il percorso A vede coinvolte: Polonia, Estonia, Galles e Finlandia. Le semifinali sono cosi articolate: la vincente di Polonia-Estonia sfiderà la vincente di Galles-Finlandia in finale. Il percorso B invece vede come protagoniste: Bosnia, Israele, Islanda ed Ucraina. Le due semifinali saranno Bosnia-Ucraina e Israele-Islanda. Mentre il percorso C (Georgia, Grecia, Kazakistan e Lussemburgo) configura le due semifinali: Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan. Tutti questi incontri si giocheranno in data odierna alle 20:45, eccezion fatta per Georgia-Lussemburgo che si disputerà alle 18. Le partite saranno in gara unica ad eliminazione diretta. Qualora non bastassero novanta minuti per decretare il vincitore si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori, se si restasse ancora in equilibrio.



GLI EVENTUALI AVVERSARI - Tutte le squadre in corsa per andare al prossimo Europeo sanno quali saranno i suoi avversari nel girone in caso di qualificazione. Infatti il vincitore del percorso A finirà nel Girone D con Francia, Austria e Olanda. Il vincitore del percorso B farà parte del Gruppo E insieme a Belgio, Slovacchia e Romania. Mentre il vincente del percorso C si troverà nel Girone F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.