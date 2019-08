Non solo Wolverhampton-Torino, altre 20 partite in programma per i playoff di Europa League: di seguito i risultati.



h. 16.00



Astana-Bate 3-0

23' Tomasov (A), 44' Logvinenko (A), 52' rigore Sigurjonsson (A).





h. 17.00



Ararat Armenia-Dudelange 2-1

22' Lima (A), 68' Sinani (D), 90+3' Antonov (A).





h. 19.00



Malmo-Bnei Yehuda 3-0 LIVE

36' Rosenberg (M), 40' Bengtsson (M), 47' Lewicki (M).



Suduva-Ferencvaros 0-0 LIVE





h. 19.30



Feyenoord-Hapoel Beer Sheva 1-0 LIVE

33' Larsson (F).



Ludogorets-Maribor 0-0 LIVE





19.45



Copenhagen-Riga 1-0 LIVE

18' Fischer (C).





h. 20.00



AEK-Trabzonspor 1-0 LIVE

4' Livaja (A).



Legia-Rangers 0-0 LIVE





h. 20.30



Alkmaar-Antwerp



FCSB-Guimaraes



Gent-Rijeka



PSV-Apollon



Strasburgo-Eintracht Francoforte





h. 20.45



Braga-Spartak Mosca



Celtic-AIK Stoccolma



Linfield-Qarabag





h. 21.00



Espanyol-Zorya



Partizan-Molde



Slovan Bratislava-Paok