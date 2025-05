Foto comunicato Serie C

Playoff, le qualificate e gli accoppiamenti del 2° turno: spicca Crotone-Juve NG

Playoff Serie C: a qualificarsi al secondo turno, che si disputerà mercoledì 7 maggio in orario da definire, sono state - dopo Renate e Giana Erminio - Atalanta U23, Arezzo, Vis Pesaro, Pianese, Catania, Juventus Next Gen e Potenza.



Questi tutti gli accoppiamenti:



> Girone A

AlbinoLeffe-Atalanta U23



Renate-Giana Erminio





> Girone B

Pescara-Pianese



Arezzo-Vis Pesaro





> Girone C

Crotone-Juventus Next Gen



Catania-Potenza