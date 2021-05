Obiettivo Ligue 1. Questa sera alle 20.45 in scena il match valido per la semifinale del playoff di Ligue 2 tra Grenoble e Paris, rispettivamente quarta e quinta classificata in campionato, allo Stade des Alpes, poiché nella classifica generale i padroni di casa sono arrivati davanti. Vince 2-0 il Grenoble, che ora affronterà in finale il Tolosa, arrivato terzo: la squadra che uscirà affronterà la terzultima di Ligue 1, così si avrà l'ultima partecipante al campionato dell'anno prossimo, assieme al Troyes e al Clermont.



h 20.45, Grenoble-Paris FC 2-0 - 9' Anani (G), 87' Semedo (G)