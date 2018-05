Si sono conclusi oggi i playoff di accesso alle final four del campionato Primavera. Dopo i due 1-1 ottenuti a Torino nelle gare di andata fra Torino e Fiorentina e fra Juventus e Roma le due sfide di ritorno hanno consegnato ai viola di Bigica e ai bianconeri di Dal Canto il pass per le finali.



La Fiorentina si è imposta con un rotondo 3-0 firmato da Gori (in gol anche all'andata), Diakhatè su punizione e Meli nel finale legittimando una supremazia sul Torino di Coppitelli mostrata a lungo anche nella gara di andata. Molto più fisica, invece la gara di Trigoria fra la Roma di Alberto De Rossi e la Juventus. Tantissimi falli, tanti interventi al limite e poche occasioni che premiano con l'1-0 finale i bianconeri. Decisivo il gol di testa, con deviazione, di Jakupovic.



La Fiorentina ora si troverà di fronte l'Atalanta che ha chiuso al primo posto la regular season nella prima delle due semifinali che andrà in scena martedì 5 giugno. La Juventus, invece, si troverà ad affrontare l'Inter, seconda in regular season in un derby d'Italia Primavera che si preannuncia infuocato mercoledì 6 giugno. Tutte le gare, compresa la finale del 9 giugno saranno giocate al Mapei Stadium di Reggio Emilia.