L'Italia guarda agli Europei, e la Lazio, come tutte le squadre di Serie A, aspetta di capire se e come continuerà la Serie A, travolta dall'emergenza Coronavirus, come tutto il paese. Si guarda con interesse alle decisioni della Uefa: oggi la Serie A si riunirà in assemblea, tutto ruota attorno agli Europei 2020. Se la Uefa dovesse decidere di rinviarli, la Serie A slitterebbe d'estate.



SERIE A CALENDARIO - Scongiurata, o almeno defilata, l'idea playoff e playout, che avrebbe coinvolto la Lazio in una serrata lotta Scudetto, di fatto allungando però l'ombra di ricorsi e litigi sul campionato. Come riporta Il Corriere della Sera, le partite andrebbero recuperate in estate, prolungando il campionato fino al 30 giugno, la data di scadenza dei contratti dei calciatori. La Lazio aspetta, tutti i giocatori sono a Roma, in attesa: se dovesse andare in porto lo slittamento del calendario, si giocherebbe praticamente ogni 3 giorni.