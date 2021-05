Non mancano le sorprese al termine del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C: vanno a casa il Bari, condannato dallo 0-0 interno col Feralpisalò dopo la sconfitta dell'andata, e il Modena (la migliore delle quarte dei tre gironi), che viene sconfitto per 2-0 in casa dall'Albinoleffe, bravo a ribaltare il ko del match d'andata.



Avanzano al turno successivo pure il Sudtirol, che pareggia il 2-1 con la Pro Vercelli, e il Renate, che pareggia 1-1 con la rivelazione Matelica e si qualifica in virtù del ranking di testa di serie. Infine, nello scontro diretto tra le formazioni del girone C, è l'Avellino a spuntarla sul Palermo: eguagliato l'1-0 in favore dei rosanero dell'andata e gli irpini guadagnano il pass per il turno successivo.