Tempo di Serie B: i playoff di serie cadetta entrano nel vivo con le semifinali, a partire da questa sera, dopo il primo turno superato dal Chievo, che ha battuto l'Empoli, dopo i tempi supplementari , e dal Frosinone, che ha vinto a Cittadella all'ultimo minuto dell'overtime. In campo alle ore 21, presso il Bentegodi di Verona, proprio la squadra di Alfredo Aglietti che affronta lo Spezia di Vincenzo Italiano, che si è classificato terzo nella classifica stagionale, nella gara di andata della semifinale per la promozione in A. I clivensi hanno invece chiuso la regular season al sesto posto in classifica, grazie all'ultima vittoria contro il Pescara. Si gioca in una doppia sfida tra andata e ritorno, mentre nell'altra semifinale il Pordenone, che ha chiuso al quarto posto, dovrà affrontare la squadra di Nesta.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Ceter, Djordjevic, Vignato. All. Aglietti



SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Mora; Di Gaudio, Nzola, Gyasi. All. Italiano