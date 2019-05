Al Vigorito di Benevento si affrontano per la gara di ritorno, valida per le semifinali dei playoff di B,. All’andata la squadra di Bucchi ha vinto in rimonta per 2-1. Il Benevento potrebbe accontentarsi anche del pari (in virtù del successo in veneto e della miglior posizione in classifica). Per gli ospiti diun solo risultato utile: la vittoria. L'ultima sconfitta del Benevento è del 1 maggio (1-0 contro il Crotone). In casa la squadra di Bucchi non perde dal 14 aprile (2-1 contro il Palermo). Il Cittadella invece ha vinto l'ultima sfida in trasferta per 2-1 sul campo dello Spezia.