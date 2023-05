Obiettivo Serie A. Dopo l'inaspettata vittoria del Sudtirol sul Bari, oggi alle 20.30 va in scena all'Unipol Domus Arena la seconda semifinale di andata dei playoff di Serie B, tra il Cagliari di Claudio Ranieri e il Parma di Fabio Pecchia, con il ritorno in programma al Tardini per il prossimo 3 giugno. I sardi sono arrivati alla sfida dopo aver superato sempre in casa per 2-1 il Venezia nel turno preliminare, il Parma invece grazie al quarto posto ottenuto in campionato entra in gioco adesso negli spareggi. In caso di parità al 120' della doppia sfida, si qualificheranno alla finale gli emiliani, arrivati primi in campionato.