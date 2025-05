Playoff Serie B: Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo LIVE

@calciocesenafc

La regular season è andata in archivio, è tempo di. Al via il percorso che mette in palio l'ultimo posto utile per la promozione in Serie A e decreterà chi salirà con Sassuolo e Pisa., in virtù del piazzamento finale in classifica in campionato (rispettivamente 3° e 4°), sono già in semifinale e attendono le loro avversarie che vengono decise nelle gare odierne.Nei quarti la squadra che gioca in casa ha due risultati utili su tre: in caso di pareggio, infatti, al termine dei supplementari passa la squadra che si è piazzata meglio in campionato.

c'è Catanzaro-Cesena: i calabresi hanno chiuso al 6° posto la stagione, una piazza sopra ai romagnoli. La vincente affronterà lo Spezia in semifinale.è il turno invece di, quinta e ottava della classe durante la regular season. Chi passa se la vedrà con la Cremonese.